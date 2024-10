Nubifragio a Roma, strade chiuse: due persone intrappolate in auto (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un’ondata di maltempo si è abbattuta sul litorale nord del Lazio, creando seri disagi e situazioni di pericolo a Civitavecchia e Santa Marinella. strade allagate, automobilisti soccorsi dai vigili del fuoco e forti rallentamenti nei collegamenti ferroviari sono tra le conseguenze più critiche registrate nella giornata di oggi. La strada statale Aurelia, in particolare, è stata interdetta al traffico all’altezza del chilometro 66,550 a causa degli allagamenti provocati dall’esondazione del fiume Marangone, un tratto che ha visto l’accumulo di detriti e addirittura il crollo di un muro che ha invaso parte della carreggiata. Le immagini dell’alluvione, con video e foto che mostrano strade trasformate in veri e propri torrenti, hanno iniziato a circolare sui social e nelle chat di quartiere, suscitando preoccupazione tra i residenti. Thesocialpost.it - Nubifragio a Roma, strade chiuse: due persone intrappolate in auto Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un’ondata di maltempo si è abbattuta sul litorale nord del Lazio, creando seri disagi e situazioni di pericolo a Civitavecchia e Santa Marinella.allagate,mobilisti soccorsi dai vigili del fuoco e forti rallentamenti nei collegamenti ferroviari sono tra le conseguenze più critiche registrate nella giornata di oggi. La strada statale Aurelia, in particolare, è stata interdetta al traffico all’altezza del chilometro 66,550 a causa degli allagamenti provocati dall’esondazione del fiume Marangone, un tratto che ha visto l’accumulo di detriti e addirittura il crollo di un muro che ha invaso parte della carreggiata. Le immagini dell’alluvione, con video e foto che mostranotrasformate in veri e propri torrenti, hanno iniziato a circolare sui social e nelle chat di quartiere, suscitando preoccupazione tra i residenti.

