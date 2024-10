Milano: uomo si arrampica su facciata Stazione, Vigili fuoco sul posto (Di venerdì 25 ottobre 2024) Napoli, 25 ott. (LaPresse) – Un uomo si è arrampicano sulla facciata principale della Stazione centrale di Milano. L’uomo si trova a un’altezza di circa venti metri. Non si conoscono al momento i motivi del gesto. Sul posto sono presenti cinque mezzi del Comando dei Vigili del fuoco di Milano e personale della Polfer. Lapresse.it - Milano: uomo si arrampica su facciata Stazione, Vigili fuoco sul posto Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Napoli, 25 ott. (LaPresse) – Unsi èno sullaprincipale dellacentrale di. L’si trova a un’altezza di circa venti metri. Non si conoscono al momento i motivi del gesto. Sulsono presenti cinque mezzi del Comando deideldie personale della Polfer.

