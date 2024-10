Ilgiorno.it - Max Pezzali tra i benemeriti: "Sento la vocazione fluviale. Anche se non so nuotare"

(Di venerdì 25 ottobre 2024) "Nonostante non sappia, mi piacerebbe fare un po’ di voga alla pavese. Se ci fosse un salvagente particolarmente efficace, vorrei unirmi a voi". Parola di Max. Ieri il cantante non ha potuto essere presente alla Battellieri Colombo per ricevere la benemerenza assegnagli. Ha inviato un videomessaggio in cui, emozionato per il riconoscimento, ha parlato del legame che Pavia ha con il fiume. "So che la storica Battellieri Colombo è molto presente sul territorio – ha aggiunto– per le iniziative che riguardano la nostra identità. Questo è fondamentale per tutti noi ragazzi ed ex ragazzi che tanto amiamo e ci identifichiamo con ladella città,se è complicato per uncome me non saper".