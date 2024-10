Le lacrime di Tommaso e la reazione di Maica dal Grande fratello spagnolo (Di venerdì 25 ottobre 2024) Maica e Tommaso si piacevano, ma il reality li ha separati. La reazione dei due concorrenti Tra loro è nato subito un feeling eccezionale, ma sono stati separati bruscamente a causa del gioco. Tommaso non sa che la sua amica speciale è dovuta tornare al Gran Hermano, lei dalla puntata di ieri sera invece sa cosa prova il ragazzo italiano per lei. Sui motivi che hanno spinto Maica ad abbandonare la casa gli inquilini hanno fatto svariate ipotesi. Ma ieri un autore ha chiarito loro che la ragazza sta bene e che è tornata in Spagna. Proprio ieri sera è andata in onda un’altra puntata del Gran Hermano e in questa occasione la modella è stata fatta rientrare al reality. Prima di farle conoscere Lorenzo e Shaila, in confessionale, la ragazza ha potuto vedere le immagini del sua permanenza al reality italiano. 361magazine.com - Le lacrime di Tommaso e la reazione di Maica dal Grande fratello spagnolo Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di venerdì 25 ottobre 2024)si piacevano, ma il reality li ha separati. Ladei due concorrenti Tra loro è nato subito un feeling eccezionale, ma sono stati separati bruscamente a causa del gioco.non sa che la sua amica speciale è dovuta tornare al Gran Hermano, lei dalla puntata di ieri sera invece sa cosa prova il ragazzo italiano per lei. Sui motivi che hanno spintoad abbandonare la casa gli inquilini hanno fatto svariate ipotesi. Ma ieri un autore ha chiarito loro che la ragazza sta bene e che è tornata in Spagna. Proprio ieri sera è andata in onda un’altra puntata del Gran Hermano e in questa occasione la modella è stata fatta rientrare al reality. Prima di farle conoscere Lorenzo e Shaila, in confessionale, la ragazza ha potuto vedere le immagini del sua permanenza al reality italiano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maica lascia il Grande Fratello e torna in Spagna : la sua reazione spiazza - le parole su Tommaso - Maica lascia il Grande Fratello e torna in Spagna al Gran Hermano: come ha reagito e cosa ha detto su Tommaso L'articolo Maica lascia il Grande Fratello e torna in Spagna: la sua reazione spiazza, le parole su Tommaso proviene da Blog Tivvù - La ... (Blogtivvu.com)

Grande Fratello - aereo di coppia per Tommaso e Mariavittoria : la reazione del gieffino spiazza - Al Grande Fratello è volato il primo aereo di coppia per Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. Ma la reazione del gieffino ha spiazzato tutti Al Grande Fratello è volato il primo aereo di coppia per Tommaso e Mariavittoria. Un messaggio per ... (361magazine.com)

Tommaso e MariaVittoria ricevono un aereo di coppia - ma la reazione di lui spiazza - Tommaso Franchi e MariaVittoria Minghetti hanno ricevuto il primo aereo di coppia al Grande Fratello inviato dai #TomMaVi che credono che i due si amino (?!??!!!). Lo striscione è stato infatti un invito a lasciarsi andare: “Affinità c’è, noi pure ... (Biccy.it)

La reazione di Mariavittoria alla parole scandalose di Tommaso al GF : “Non dirlo in diretta” – VIDEO - Scontri infuocati nella Casa del Grande Fratello! Le rivelazioni piccanti di Tommaso su Maria Vittoria hanno scatenato il caos. L'articolo La reazione di Mariavittoria alla parole scandalose di Tommaso al GF: “Non dirlo in diretta” – VIDEO proviene ... (Blogtivvu.com)