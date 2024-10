Thesocialpost.it - L’attore Alberto Gimignani assolto dopo 10 anni: “È stato liberatorio, la mia vita congelata”

(Di venerdì 25 ottobre 2024)tira un sospiro di sollievodiecie quattro mesi di tormento. Finalmente la sentenza di assoluzione lo libera da un’accusa che aveva congelato la sua carriera e cambiato la sua. “È stata la cosa più liberatoria, l’emozione più grande che ho provatola nascita di mio figlio,” confida. L’accusa di essere il tecnico di una banda dedita al furto e alla rivendita di telefonini lo aveva travolto nel 2014, spingendolo in un incubo senza fine.Leggi anche: Rocco Siffredi parla di Francesco Totti: “Potrebbe essere il mio erede, ha il dono” Una carriera distrutta Il noto volto di serie tv come Distretto di Polizia, La Piovra e Un Posto al Sole ricorda l’inizio di questa odissea come se fosse ieri. “Ero negli Stati Uniti da mio figlio, quando mio padre mi ha chiamato dicendomi che mi cercava la polizia. Pensavo a uno scherzo.” Da lì, il baratro.