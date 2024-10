L’arbitro Sozza dirigerà una partita del campionato DCPS

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Sabato mattina prenderà il via a Milano la Competizione nazionale della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale con la prima giornata della Lombardia. Per l’occasione, al Centro Sportivo Bettinelli ci sarà Simone, arbitro internazionale dal 2023, che ha collezionato ben 47 presenze in Serie A, dove ha esordito nel 2020.della sezione di Milano ha diretto ieri sera Malmo-Olympiacos di Europa League ed è stato designato per un match di primo piano come Fiorentina-Roma, domenica sera. Tra questi due impegni, il significativo passaggio all’evento dellaarbitrerà una delle 6 partite in programma per il turno inaugurale del torneo ‘Il Calcio è di Tutti’ per la regione Lombardia.