Quotidiano.net - La Sagra del vino novello ad Acquasparta

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Dal 9 al 18 novembre 2024 il suggestivo borgo diospiterà la 23esima edizione delladele dei prodotti tipici locali, un evento ormai consolidato nel panorama delle sagre umbre. La manifestazione celebra ilnuovo, frutto dei primi raccolti della stagione, accompagnato da una ricca selezione di prodotti del territorio. Durante tutte le serate dellasarà possibile cenare presso la taverna “La Cantina” o all’osteria “La Botticella”, dove saranno proposte degustazioni di vini locali e piatti della tradizione umbra. Un’occasione perfetta per apprezzare i sapori autentici di una cucina legata alla terra e alla stagionalità. Tanti sono gli eventi ai quali è possibile assistere, dallo spettacolo teatrale in lingua vernacolare della compagnia “Il Carro” di Corciano, al concorso di pittura estemporanea per i bambini della scuola primaria.