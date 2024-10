Jennifer Lopez e P Diddy al centro della bufera: parla l’ex di lei (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il 2024 verrà ricordato dai posteri come l’anno dello scandalo riguardante Sean “Diddy” Combs, su questo non c’è dubbio. Il rapper, arrestato lo scorso 16 settembre con l’accusa di traffico sessuale ed estorsione, ha dato il via ad un’ondata di rivelazioni dai risvolti inquietanti. Molte di queste notizie hanno coinvolto buona parte del panorama musicale americano, oltre che una grande fetta di Hollywood, che trema. Nell’occhio del ciclone, come prevedibile, anche la ex più celebre dell’indagato, Jennifer Lopez. La popstar è stata la compagna del fondatore dell’etichetta Bad Boy Records dal 1999 al 2001, anni in cui avrebbero avuto luogo molti dei famosi e misteriosi white parties, ora al centro delle indagini. La loro relazione era caratterizzata da apparizioni in pubblico, passerelle sul red carpet e servizi fotografici, ma anche scandali e controversie. Metropolitanmagazine.it - Jennifer Lopez e P Diddy al centro della bufera: parla l’ex di lei Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il 2024 verrà ricordato dai posteri come l’anno dello scandalo riguardante Sean “” Combs, su questo non c’è dubbio. Il rapper, arrestato lo scorso 16 settembre con l’accusa di traffico sessuale ed estorsione, ha dato il via ad un’ondata di rivelazioni dai risvolti inquietanti. Molte di queste notizie hanno coinvolto buona parte del panorama musicale americano, oltre che una grande fetta di Hollywood, che trema. Nell’occhio del ciclone, come prevedibile, anche la ex più celebre dell’indagato,. La popstar è stata la compagna del fondatore dell’etichetta Bad Boy Records dal 1999 al 2001, anni in cui avrebbero avuto luogo molti dei famosi e misteriosi white parties, ora aldelle indagini. La loro relazione era caratterizzata da apparizioni in pubblico, passerelle sul red carpet e servizi fotografici, ma anche scandali e controversie.

