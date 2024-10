Ilrestodelcarlino.it - In campo la nuova squadra degli albergatori

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Sono state distribuite le cariche del nuovo direttivo dell’associazionedi Cesenatico. Il presidente Alfonso Maini di Adac Federalberghi ha infatti convocato il primo consiglio direttivo per definire i ruoliassociati eletti. Dopo l’assemblea svoltasi al Museo della Marineria due settimane fa, in cui sono stati votati gli imprenditori per il triennio 2024-2027, adesso si forma la. All’unanimità sono stati eletti vicepresidenti Andrea Falzaresi e Stefania Farabegoli, mentre la carica di tesoriere, sempre con parere unanime, è rimasta in carica al presidente Alfonso Maini, il quale in precedenza aveva già ricoperto questo importante compito. Ad Adac Federalberghi sono iscritti 232 alberghi, ai quali vengono offerti molti servizi.