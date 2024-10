Giulia De Lellis: “Andrea Damante dopo i tradimenti mi ha spiegato per quale motivo lo ha fatto. Ecco perché poi dopo l’ennesimo ritorno ho chiuso definitivamente” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ospite del poadcast di Luca Casadei l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia De Lellis, oggi fra le influencer più seguite e richieste dagli sponsor, è tornata a parlare della sua relazione con Andrea Damante, svelando dettagli inediti della sua storia con l’ex tronista. Un amore travolgente e dirompente che ha fatto sognare per anni il pubblico del dating show di Maria De Filippi. Altrettanto dirompente, forte, travagliata, è stata la fine della loro storia. Il racconto della De Lellis è stato molto sincero e onesto, spiegando fino in fondo il suo stato d’animo e le sue reazioni una volta scoperte le corna. Come raccontato nel suo libro, Le corna stanno bene su tutto, ma io preferivo senza, Giulia ha ammesso di aver distrutto casa, compresi i dischi che servivano all’ex tronista per lavoro. Isaechia.it - Giulia De Lellis: “Andrea Damante dopo i tradimenti mi ha spiegato per quale motivo lo ha fatto. Ecco perché poi dopo l’ennesimo ritorno ho chiuso definitivamente” Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ospite del poadcast di Luca Casadei l’ex corteggiatrice di Uomini e DonneDe, oggi fra le influencer più seguite e richieste dagli sponsor, è tornata a parlare della sua relazione con, svelando dettagli inediti della sua storia con l’ex tronista. Un amore travolgente e dirompente che hasognare per anni il pubblico del dating show di Maria De Filippi. Altrettanto dirompente, forte, travagliata, è stata la fine della loro storia. Il racconto della Deè stato molto sincero e onesto, spiegando fino in fondo il suo stato d’animo e le sue reazioni una volta scoperte le corna. Come raccontato nel suo libro, Le corna stanno bene su tutto, ma io preferivo senza,ha ammesso di aver distrutto casa, compresi i dischi che servivano all’ex tronista per lavoro.

