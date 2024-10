Giovane calciatore granata accoltellato, il papà in tv: "E' un miracolato" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Si è tornati a parlare a Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele su Rai1 di violenza tra i giovani. Ai microfoni della trasmissione è intervenuto il padre del giovanissimo calciatore della Salernitana accoltellato a Casoria nei pressi di un cinema. Il racconto Il papà di Emanuele Salernotoday.it - Giovane calciatore granata accoltellato, il papà in tv: "E' un miracolato" Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Si è tornati a parlare a Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele su Rai1 di violenza tra i giovani. Ai microfoni della trasmissione è intervenuto il padre del giovanissimodella Salernitanaa Casoria nei pressi di un cinema. Il racconto Ildi Emanuele

Il 15enne accoltellato a Casoria è un calciatore della Salernitana. Il club : “Ti aspettiamo presto” - Il 15enne accoltellato nella notte tra il 19 e il 20 ottobre nei pressi dell'Uci Cinemas di Casoria è un calciatore della Salernitana. La squadra ha voluto mandargli un messaggio, augurandogli una pronta ripresa.Continua a leggere (Fanpage.it)

Giovane calciatore granata accoltellato - il messaggio della Salernitana : "Forza Emanuele" - Emanuele non è più in pericolo di vita. Ha i colori granata, è un giocatore della Salernitana ed è stato accoltellato sabato notte a Casoria, dopo una rissa che si è scatenata all'uscita da un centro commerciale. Un fendente al fegato, poi il ... (Salernotoday.it)

