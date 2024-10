F1 | McLaren presenta reclamo alla Fia contro penalità Norris ad Austin

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Laha ufficialmenteto unformaleFia per ladi Landoad. Il team di Woking ritiene di avere un nuovo asso nella manica, un “nuovo elemento significativo” in grado potenzialmente di ribaltare la decisione dei commissari negli Usa. Il pilota britannico, infatti, era stato penalizzato per la sua manovra su Max Verstappen con cinque secondi di, ed era giunto al traguardo in terza posizione, scivolando però in quarta ai danni proprio dell’olandese. La sanzione era stata inizialmente accettata dai Papaya, che però ora vogliono tentare la carta delin Messico. Alle ore 22.30 italiane le nuove prove sarannote in una videoconferenza con i commissari di questo weekend.