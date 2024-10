Ettore Moretti. La storia del «re delle tende» (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nata all'alba del XX secolo a Milano, per 70 anni l'azienda fu leader indiscussa nel sEttore dei materiali da accampamento. Produsse la «Tenda Rossa» di Umberto Nobile e i materiali usati sul K2 e sull'Everest. Fornì l'esercito per due guerre mondiali, fu protagonista della rinascita del turismo del «boom» economico. Laverita.info - Ettore Moretti. La storia del «re delle tende» Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nata all'alba del XX secolo a Milano, per 70 anni l'azienda fu leader indiscussa nel sdei materiali da accampamento. Produsse la «Tenda Rossa» di Umberto Nobile e i materiali usati sul K2 e sull'Everest. Fornì l'esercito per due guerre mondiali, fu protagonista della rinascita del turismo del «boom» economico.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Castelli ha progettato uno zaino per monitorare la qualità dell’aria - Il progetto «Aria connect» è valso agli studenti dell’istituto bresciano il premio «Lombardia è Ricerca». Riceveranno il riconoscimento a Milano da Gerry Scotti ... (giornaledibrescia.it)

Comitato Nucleare e Ragione di Grosseto, un gazebo sabato in centro - Grosseto: Il Comitato Nucleare e Ragione di Grosseto organizza per sabato 26 ottobre, dalle ore 9:00 alle 18:00, un gazebo informativo in Piazza Ettore Socci, nel cuore del centro storico di Grosseto. (maremmanews.it)

Moda e progetto a confronto al Museo del Design Italiano della Triennale: il nuovo allestimento - "Forme mobili" e curato da Marco Sammicheli con un allestimento di Luca Stoppini, fa dialogare una selezione di oggetti della collezione permanente con alcuni abiti iconici del Novecento e dei primi D ... (artribune.com)

Museo del Design Italiano, nuovo allestimento alla Triennale di Milano: info, orari, biglietti - Il biglietto di ingresso al Museo del Design Italiano costa 15 euro (ridotto 12 euro per under 30 e over 65; ridotto 7,50 euro per studenti; ingresso gratuito per bambini sotto i 6 anni). Questi gli ... (mentelocale.it)