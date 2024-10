Emorragia di giovani in Italia: oltre mezzo milione è emigrato all’estero (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’Italia ha perso più di mezzo milione di giovani in tredici anni. Un’Emorragia di talenti, di capitale umano che ha un valore di 134 miliardi. Secondo il rapporto “I giovani e la scelta di trasferirsi all’estero” della Fondazione Nord Est, presentato al CNEL, dal 2011 al 2023 hanno lasciato il Paese 550 mila Italiani tra i 18 e i 34 anni. Per ogni giovane che arriva in Italia da Paesi avanzati, otto Italiani scelgono di partire. Questo rapporto conferma lo scarso richiamo dell’Italia che è l’ultimo Paese in Europa per attrazione di giovani, accogliendo solo il 6% di giovani europei, contro il 34% della Svizzera e il 32% della Spagna. In più questa “emigrazione intensa e inedita”, come viene descritta nel rapporto, riguarda principalmente laureati e diplomati, per lo più provenienti dal Nord Italia. Panorama.it - Emorragia di giovani in Italia: oltre mezzo milione è emigrato all’estero Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’ha perso più didiin tredici anni. Un’di talenti, di capitale umano che ha un valore di 134 miliardi. Secondo il rapporto “Ie la scelta di trasferirsi” della Fondazione Nord Est, presentato al CNEL, dal 2011 al 2023 hanno lasciato il Paese 550 milani tra i 18 e i 34 anni. Per ogni giovane che arriva inda Paesi avanzati, ottoni scelgono di partire. Questo rapporto conferma lo scarso richiamo dell’che è l’ultimo Paese in Europa per attrazione di, accogliendo solo il 6% dieuropei, contro il 34% della Svizzera e il 32% della Spagna. In più questa “emigrazione intensa e inedita”, come viene descritta nel rapporto, riguarda principalmente laureati e diplomati, per lo più provenienti dal Nord

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mezzogiorno - aumentano le piccole imprese innovative guidate da giovani industriali - In dieci anni, dal 2013 al 2023, la Campania è passata da 70 Start up innovative a circa 1.470 (dato Ambrosetti). È la prima in Italia per tasso di crescita delle stesse (+55,5%) ma... (Ilmattino.it)

In mezzo al lago in balia delle onde : due giovani turiste inglesi rischiano l'ipotermia - In mezzo al lago, con la barca in balia delle onde e incapaci di governarla, due giovani turiste inglesi rischiavano l'ipotermia. I guardacoste si sono però resi conto del peggioramento delle condizioni meteo e hanno avvistato in tempo ... (Quicomo.it)

Maxima d’Olanda - una regina spaziale in mezzo a giovani e astronauti - È difficile che Maxima d’Olanda passi inosservata. Sarà per la forte personalità o per l’indubitabile senso dello stile, ma la moglie di re Guglielmo riesce sempre, per un motivo o per l’altro, a lasciare il segno. ... (Amica.it)

Educazione civica - “un mezzo per diffondere tra i giovani la cultura del rispetto e i valori della solidarietà”. Interviene il Garante per l’Infanzia e Adolescenza - Con l’avvio dell’anno scolastico 2024/2025, Carla Garlatti, Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, ha rivolto un messaggio agli studenti, esprimendo l'augurio che la scuola non sia solo un luogo di apprendimento, ma anche un ambiente in ... (Orizzontescuola.it)