Dopo la trasferta di Figline Un punto per ripartire

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il campionato del Grosseto, dunque, riparte dal pareggio ottenuto in casa deldove i biancorossi non hanno subito reti.due sconfitte consecutive, quindi, i biancorossi di mister Consonni sono riusciti a portare a casa unimportante, forse, non tanto per la classifica sempre piĂą negativa, quanto per aver riportato nell’ambiente un po’ di serenitĂla tempesta. "La squadra ha risposto bene alle mie richieste – ha dichiarato il tecnico del Grifone – per tutto l’arco della gara dando vita ad una prova di carattere con una buona prestazione. Abbiamo commesso alcuni errori e ci è mancato il tocco finale negli ultimi trenta metri per ottenere la vittoria, ma io sono soddisfatto perchĂ© non è facile uscire da una situazione non semplice come quella attuale. E anche i ragazzi si possono ritenere soddisfatti per la prestazione fornita".