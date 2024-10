Domenica Parma-Empoli a ora di pranzo: come cambia la viabilità (Di venerdì 25 ottobre 2024) In occasione della partita Parma 1913 – Empoli, che si disputerà Domenica 27 ottobre, alle 12.30, allo stadio Tardini, sono previste le seguenti modifiche alla viabilità. Domenica 27 ottobre, dalle 00:00 alle 17: nel parcheggio scambiatore Nord - largo Maestà del Taglio, divieto di sosta con Parmatoday.it - Domenica Parma-Empoli a ora di pranzo: come cambia la viabilità Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) In occasione della partita1913 –, che si disputerà27 ottobre, alle 12.30, allo stadio Tardini, sono previste le seguenti modifiche alla27 ottobre, dalle 00:00 alle 17: nel parcheggio store Nord - largo Maestà del Taglio, divieto di sosta con

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Empoli-Napoli (domenica 20 ottobre 2024 ore 12 : 30) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - Tra Empoli e Napoli è sfida azzurra al Castellani, con gli uomini di Conte che hanno vissuto la sosta da soli in testa alla classifica grazie al 3-1 contro il Como in una vittoria sofferta ma decisa da due attaccanti arrivati nel mercato estivo, ... (Infobetting.com)

Empoli-Napoli (domenica 20 ottobre 2024 ore 12 : 30) : formazioni - quote - pronostici - Tra Empoli e Napoli è sfida azzurra al Castellani, con gli uomini di Conte che hanno vissuto la sosta da soli in testa alla classifica grazie al 3-1 contro il Como in una vittoria sofferta ma decisa da due attaccanti arrivati nel mercato estivo, ... (Infobetting.com)

Empoli-Napoli (domenica 20 ottobre 2024 ore 12 : 30) : formazioni - quote - pronostici - Tra Empoli e Napoli è sfida azzurra al Castellani, con gli uomini di Conte che hanno vissuto la sosta da soli in testa alla classifica grazie al 3-1 contro il Como in una vittoria sofferta ma decisa da due attaccanti arrivati nel mercato estivo, ... (Infobetting.com)

Lazio-Empoli (domenica 06 ottobre 2024 ore 15 : 00) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - La sfida tra Lazio e Empoli che arriva prima della sosta per le nazionali vede insolitamente le due squadre appaiate in classifica. E se è ricorrente trovare i biancocelesti nelle zone che valgono l’accesso alle coppe, raramente i toscani nelle ... (Infobetting.com)