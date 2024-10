AEW: La vittoria di Jon Moxley a WrestleDream era stata programmata da tempo (Di venerdì 25 ottobre 2024) La carriera di Bryan Danielson, leggendario wrestler americano, si è chiusa in AEW a WrestleDream, dove ha perso l’AEW World Championship ai danni di Jon Moxley. Sebbene l’American Dragon avesse parlato della possibile necessità di un’operazione al collo ancora prima della sua vittoria titolata di agosto, l’atleta ha deciso comunque di portare avanti la sua storyline e chiudere la carriera ‘a modo suo’. Negli ultimi tempi si era fatto un gran parlare della possibilità che Danielson cedesse il titolo al suo concittadino, Darby Allin, ma alla fine la compagnia ha optato per ‘l’usato sicuro’ Moxley. Zonawrestling.net - AEW: La vittoria di Jon Moxley a WrestleDream era stata programmata da tempo Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) La carriera di Bryan Danielson, leggendario wrestler americano, si è chiusa in AEW a, dove ha perso l’AEW World Championship ai danni di Jon. Sebbene l’American Dragon avesse parlato della possibile necessità di un’operazione al collo ancora prima della suatitolata di agosto, l’atleta ha deciso comunque di portare avanti la sua storyline e chiudere la carriera ‘a modo suo’. Negli ultimi tempi si era fatto un gran parlare della possibilità che Danielson cedesse il titolo al suo concittadino, Darby Allin, ma alla fine la compagnia ha optato per ‘l’usato sicuro’

