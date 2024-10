Yuleisy Cruz Lezcano presenterà a Pisa il suo libro (Di giovedì 24 ottobre 2024) Pisa, 24 ottobre 2024 - Il prossimo 9 novembre 2024 si terrà la presentazione del libro "Di un’altra voce sarà la paura", la più recente raccolta poetica di Yuleisy Cruz Lezcano, autrice cubana di nascita e italiana di adozione. L’evento sarà arricchito dall’intervento dell’avvocato Stefania Mezzetti, che si unirà all’autrice per un approfondimento tematico sulla violenza di genere e l’importanza dell’arte e della poesia come strumenti di sensibilizzazione e cambiamento sociale. Il libro di Cruz Lezcano, pubblicato a febbraio di quest’anno e già candidato al Premio Strega Poesie 2024, si distingue per la forza delle sue liriche, che danno voce alle donne vittime di violenza. Lanazione.it - Yuleisy Cruz Lezcano presenterà a Pisa il suo libro Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ottobre 2024 - Il prossimo 9 novembre 2024 si terrà la presentazione del"Di un’altra voce sarà la paura", la più recente raccolta poetica di, autrice cubana di nascita e italiana di adozione. L’evento sarà arricchito dall’intervento dell’avvocato Stefania Mezzetti, che si unirà all’autrice per un approfondimento tematico sulla violenza di genere e l’importanza dell’arte e della poesia come strumenti di sensibilizzazione e cambiamento sociale. Ildi, pubblicato a febbraio di quest’anno e già candidato al Premio Strega Poesie 2024, si distingue per la forza delle sue liriche, che danno voce alle donne vittime di violenza.

