Villa Costanza obiettivo sicurezza Una pattuglia a piedi contro i crimini

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Arrivano a Scandicci i servizi di prossimità della polizia municipale. La prima uscita è stata ufficializzata ieri dal comandante del corpo, Giuseppe Mastursi, e dall’assessore alla municipale, Lorenzo Vignozzi. Le pattuglie apercorrono le strade della città per facilitare il contatto diretto con i cittadini e i commercianti, garantendo un presidio di. Si tratta di una prima fase sperimentale, condotta dagli agenti. Illi avvengono in orario pomeridiano e sono eseguiti al momento nella zona compresa tra il parcheggio die l’area pedonale di via Giovanni Pascoli. L’dell’amministrazione comunale è quello di estendere nei prossimi mesi il servizio, che si aggiunge all’ordinaria attività di monitoraggio delle strade, a tutti i quartieri della città.