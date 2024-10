Iodonna.it - Uomini, dieta e sesso: mangiare verdure riduce il rischio di disfunzione erettile

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il, o meglio il genere sessuale, detta le preferenze a tavola che, a loro volta, possono influenzare la salute sessuale maschile. Un studio condotto dall’Università Telematica San Raffaele Roma e dall’IRCSS San Raffaele Roma, recentemente pubblicato sulla rivista Frontiers in Nutrition, ha dimostrato che glisono attratti dalla carne rossa e lavorata, e tendono adi più in orari sfasati, velocemente e fuori casa. Questa abitudine, però, può interferire notevolmente con la salute e con le funzioni sessuali. Vediamo come.