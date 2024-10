Tom Holland ha accettato il film di Christopher Nolan alla cieca: "È come quando mi chiamarono per Spider-Man" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ospite di Good Morning America, Tom Holland - in estate sul set di Spider-Man 4 - ha rivelato la sua reazione quando Christopher Nolan lo ha chiamato per dirgli che lo voleva sul suo prossimo film. Sì, incondizionato. Senza nemmeno sapere di cosa parli! Comingsoon.it - Tom Holland ha accettato il film di Christopher Nolan alla cieca: "È come quando mi chiamarono per Spider-Man" Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ospite di Good Morning America, Tom- in estate sul set di-Man 4 - ha rivelato la sua reazionelo ha chiamato per dirgli che lo voleva sul suo prossimo. Sì, incondizionato. Senza nemmeno sapere di cosa parli!

