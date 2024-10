Sir William e Lady Hamilton sono tornati: alle Gallerie d’Italia rivive la Napoli magnifica di fine ‘700 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Intesa Sanpaolo apre al pubblico alle Gallerie d’Italia – Napoli, da domani 25 ottobre al 2 marzo 2025, la mostra Sir William e Lady Hamilton a cura di Francesco Leone e Fernando Mazzocca, dedicata a uno straordinario protagonista del mondo culturale napoletano del XVIII secolo, William Hamilton, ambasciatore inglese alla corte di Ferdinando IV di Borbone, e alla figura a tratti leggendaria di Lady Emma Hamilton. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Intesa Sanpaolo apre al pubblicorie, da domani 25 ottobre al 2 marzo 2025, la mostra Sira cura di Francesco Leone e Fernando Mazzocca, dedicata a uno straordinario protagonista del mondo culturale napoletano del XVIII secolo,, ambasciatore inglese alla corte di Ferdinando IV di Borbone, e alla figura a tratti leggendaria diEmma

Sir William - Lady Hamilton e la Napoli di fine ‘700 alle Gallerie d’Italia : 78 opere provenienti da tutto il mondo - Con settantotto opere tra dipinti, ceramiche, sculture e manifatture provenienti da importanti musei nazionali e internazionali, la mostra riconsidera e valorizza la vicenda umana, politica e intellettuale di Hamilton, diplomatico, antiquario e vulcanologo, che con la sua poliedrica personalità, trovò nella Napoli “illuminata” della seconda metà del Settecento terreno fertile per affermare e sviluppare le sue grandi passioni: l’antichità e la scienza. (Ildenaro.it)

Apertura al pubblico della mostra dedicata a Sir William e Lady Hamilton : eventi a Napoli dal 25 ottobre 2023 - La mostra recupera le opere più significative che testimoniano gli sforzi del diplomatico nel valorizzare l’arte e l’antiquariato dell’epoca. Questa mostra non rappresenta soltanto un’occasione per ammirare opere d’arte di inestimabile valore, ma è anche un’opportunità per riflettere sulle interconnessioni culturali che hanno plasmato la storia di Napoli e sull’eredità duratura di personalità come Hamilton ed Emma, che continuano a esercitare un fascino innegabile. (Gaeta.it)

