SERIE A | Motta, in vista del ricongiungimento con l'Inter (Di giovedì 24 ottobre 2024) Calcio italiano: El ítalo-brasileño Thiago Motta, actual entrenador de la Juventus, se reencontrará este domingo con su anterior equipo, el Inter de Milán, en un clásico del fútbol italiano al que llegará con muchas bajas de vital importancia y tras varios partidos de dudas respecto al juego de los suyos. El 'Derby de Italia' de este domingo, que se disputará en el Estadio Giuseppe Meazza, será una pelea entre dos contendientes al título con el liderato de por medio. Por el momento manda el Nápoles con 19 puntos, pero el Inter tiene 17 y la Juventus 16, lo que convierte el duelo en uno de los más importantes del campeonato italiano hasta la fecha. Motta se reencontrará con la que fue su afición durante tres años, de 2009 a 2012. Allí ganó el histórico triplete de SERIE A, Copa Italia y Liga de Campeones en 2010 bajo las órdenes de José Mourinho.

