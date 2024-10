Scopre che la moglie era nata uomo, il tribunale nega la nullità delle nozze (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo 18 anni di matrimonio Scopre che sua moglie prima era un uomo e chiede l’annullamento del contratto nuziale al tribunale di Livorno che però glielo nega. Nei giorni scorsi è stata pubblicata la sentenza, come riporta oggi il Corriere Fiorentino, e il marito ora potrà solo divorziare. Per il tribunale la mancata conoscenza dell’originario sesso del coniuge «non corrisponde ad errore sull'identità Feedpress.me - Scopre che la moglie era nata uomo, il tribunale nega la nullità delle nozze Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo 18 anni di matrimonioche suaprima era une chiede l’annullamento del contratto nuziale aldi Livorno che però glielo. Nei giorni scorsi è stata pubblicata la sentenza, come riporta oggi il Corriere Fiorentino, e il marito ora potrà solo divorziare. Per illa mancata conoscenza dell’originario sesso del coniuge «non corrisponde ad errore sull'identità

Dopo 18 anni scopre che la moglie era nata uomo : per il giudice il matrimonio resta valido - La richiesta di annullamento è arrivata durante le pratiche di divorzio perché solo in quel momento il marito avrebbe scoperto la storia della moglie. Per i giudici di Livorno la mancata conoscenza dell’originario sesso del coniuge «non corrisponde ad errore sull’identità o sulle qualità della persona». (Vanityfair.it)

