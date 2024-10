Provincia, impegni per la viabilità: "Circonvallazione di Calabrina, via ai lavori all’inizio del 2026" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sara Bartolini, sindaca di Roncofreddo eletta nel nuovo consiglio Provinciale, ha ricevuto dal presidente della Provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca la delega alla viabilità. Qual è il più importante intervento mobilità in progettazione per la Provincia di Forlì-Cesena, consigliera Bartolini? "La Provincia ha appena approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica e candidato ad un finanziamento regionale di 12 milioni di euro (fondi Fsc) l’opera Circonvallazione di Calabrina e Villa Calabra che vedrà l’inizio lavori entro il 2026. ll progetto, realizzato attraverso la collaborazione tra la Provincia di Forlì-Cesena e il Comune di Cesena, ha un importo complessivo di 15,8 milioni di euro, di cui 3,8 milioni di cofinanziamento (1,9 milioni da parte, rispettivamente, della Provincia di Forlì-Cesena e del Comune di Cesena). Ilrestodelcarlino.it - Provincia, impegni per la viabilità: "Circonvallazione di Calabrina, via ai lavori all’inizio del 2026" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sara Bartolini, sindaca di Roncofreddo eletta nel nuovo consigliole, ha ricevuto dal presidente delladi Forlì-Cesena Enzo Lattuca la delega alla. Qual è il più importante intervento mobilità in progettazione per ladi Forlì-Cesena, consigliera Bartolini? "Laha appena approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica e candidato ad un finanziamento regionale di 12 milioni di euro (fondi Fsc) l’operadie Villa Calabra che vedrà l’inizioentro il. ll progetto, realizzato attraverso la collaborazione tra ladi Forlì-Cesena e il Comune di Cesena, ha un importo complessivo di 15,8 milioni di euro, di cui 3,8 milioni di cofinanziamento (1,9 milioni da parte, rispettivamente, delladi Forlì-Cesena e del Comune di Cesena).

Viabilità dei comuni della provincia di Chieti - stanziati fondi dalla Regione per la messa in sicurezza : ecco dove - In arrivo ulteriori risorse per la viabilità dei comuni. Lo stanziamento è stato deliberato dalla Giunta regionale nella seduta di ieri, 21 ottobre. "Con la programmazione di cui alla legge 145/2018 sono stati assegnati contributi per un importo complessivo di 3.934.200 euro, da destinare... (Chietitoday.it)