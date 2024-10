Novara, sbaglia la retromarcia e sfonda la vetrina in centro (Di giovedì 24 ottobre 2024) vetrina sfondata in centro città a Novara. È successo martedì sera 22 ottobre in corso Italia vicino a piazza Martiri: un'auto ha sbagliato a fare la retromarcia e ha centrato in pieno la vetrina della libreraia religiosa del centro città.La vetrina è stata messa in sicurezza e verrà Novaratoday.it - Novara, sbaglia la retromarcia e sfonda la vetrina in centro Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)ta incittà a. È successo martedì sera 22 ottobre in corso Italia vicino a piazza Martiri: un'auto hato a fare lae ha centrato in pieno ladella libreraia religiosa delcittà.Laè stata messa in sicurezza e verrà

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cesena in vetrina per due giorni : delegazioni europee in città per conoscere il cuore del centro e dell’economia locale - Il centro urbano malatestiano, in vetrina per due giorni, mostra agli ospiti europei le sue bellezze: il mercato ambulante tra la Rocca Malatestiana e la fontana Masini, le tre piazze di recente realizzazione che conducono alla monumentale Biblioteca voluta da Malatesta Novello, le botteghe e i... (Cesenatoday.it)

Auto si schianta sulla vetrina di una banca in pieno centro - Era da poco passata la mezzanotte di sabato 5 ottobre, quando in via Ponte di Tappia, a due passi da piazza Municipio, si è sentito un forte boato. Un'auto a noleggio si era schiantata contro una delle vetrine della banca BCC (Banca di credito cooperativo). Alla guida della vettura un... (Napolitoday.it)

Nuvole e piogge possibili fino a domenica mattina. Poi torna l'alta pressione - Il Centro Geofisico Prealpino annuncia tempo instabile per tutta la settimana con piogge da deboli a moderate. La prossima settimana sarà, invece, caratterizzata dall’alta pressione. Oggi, giovedì 24 ... (varesenoi.it)

È tempo di GiovinBacco. Da domani le degustazioni nelle piazze del centro - Domani alle 18 prenderà il via la 22ª edizione di GiovinBacco, grande vetrina enologica della Romagna in scena fino a domenica in cinque piazze di Ravenna, tra punti ristorazione, cibo di strada, ... (ilrestodelcarlino.it)

Inalpi nel mondo per raccontare il buono, giusto e sicuro - La meteorologia non ha reso questo autunno 2024 particolarmente caldo, ma in casa Inalpi le nuvole non hanno fatto capolino e questi ultimi mesi si sono rivelati particolarmente densi di nuovi progett ... (ideawebtv.it)