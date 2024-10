Meloni: “Senza il Superbonus avremmo potuto aumentare le pensioni minime di 20mila euro a pensionato” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo avere difeso il piano Albania rispettando il mandato del voto sul controllo dei flussi dei migranti illegali, Giorgia Meloni ha fatto precisazioni importanti sulla legge di bilancio, appena bollinata dal Quirinale, che vedrà il suo iter parlamnentare iniziare dalla Camera.  “Abbiamo fatto una manovra da 30 miliardi per il 2025. E per il 2025 abbiamo da pagare 38 miliardi di euro di Superbonus che ci è servito a ristrutturare meno del 4% di case degli italiani, prevalentemente seconde case”. Un incipit determinante che dovrebbe rammentare chi oggi dalle opposizioni e dai giornaloni a reti unificate si avventa contro la terza Manovra del governo Meloni. Le parole della premier vanno dritte dritte a infilzare le critiche mosse dal leader M5S Giuseppe Conte, che ironizza sugli aumenti delle pensioni minime. Dovrebbe essere il primo a tacere per carità di patria. Secoloditalia.it - Meloni: “Senza il Superbonus avremmo potuto aumentare le pensioni minime di 20mila euro a pensionato” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo avere difeso il piano Albania rispettando il mandato del voto sul controllo dei flussi dei migranti illegali, Giorgiaha fatto precisazioni importanti sulla legge di bilancio, appena bollinata dal Quirinale, che vedrà il suo iter parlamnentare iniziare dalla Camera.  “Abbiamo fatto una manovra da 30 miliardi per il 2025. E per il 2025 abbiamo da pagare 38 miliardi didiche ci è servito a ristrutturare meno del 4% di case degli italiani, prevalentemente seconde case”. Un incipit determinante che dovrebbe rammentare chi oggi dalle opposizioni e dai giornaloni a reti unificate si avventa contro la terza Manovra del governo. Le parole della premier vanno dritte dritte a infilzare le critiche mosse dal leader M5S Giuseppe Conte, che ironizza sugli aumenti delle. Dovrebbe essere il primo a tacere per carità di patria.

