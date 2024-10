Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno fatto l’amore al Gran Hermano (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lorenzo Spolverato dichiarione hot su Shaila ai suoi nuovi coinquilini spagnoli nella casa del Gran Hermano. “Per un mese e mezzo io e Shaila niente, qui la prima notte abbiamo fatto tutto”. Dichiarazione che ha fatto molto parlare tant’è che alcuni concorrenti se ne sono esternati con: “hanno avuto bisogno di venire in Spagna per consumare?“. Secondo alcuni fan attenti, infatti, i due sarebbero finiti a letto. E un indizio in particolare li inchioderebbe. “Lorenzo ha un succhiotto nel collo”, ha scritto un utente su X, per poi aggiungere la sentenza definitiva: “da quello che so, con Shaila ha fatto l’amore”. A questa indiscrezione si aggiunge poi il dettaglio di una conversazione ‘spinta’ tra i due. Avvicinandosi a Shaila, Spolverato avrebbe sussurrato con malizia: “Ogni volta che ti tocco ho l’alza bandiera”. Metropolitanmagazine.it - Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno fatto l’amore al Gran Hermano Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)dichiarione hot suai suoi nuovi coinquilini spagnoli nella casa del. “Per un mese e mezzo io eniente, qui la prima notte abbiamotutto”. Dichiarazione che hamolto parlare tant’è che alcuni concorrenti se ne sono esternati con: “avuto bisogno di venire in Spagna per consumare?“. Secondo alcuni fan attenti, infatti, i due sarebbero finiti a letto. E un indizio in particolare li inchioderebbe. “ha un succhiotto nel collo”, ha scritto un utente su X, per poi aggiungere la sentenza definitiva: “da quello che so, conha”. A questa indiscrezione si aggiunge poi il dettaglio di una conversazione ‘spinta’ tra i due. Avvicinandosi aavrebbe sussurrato con malizia: “Ogni volta che ti tocco ho l’alza bandiera”.

