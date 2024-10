L’Olimpia non fa il regalo al pubblico dell’Unipol Forum (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tribune piene, curve un po’ meno, soprattutto quella sul lato della panchina dell’Efes Istanbul. Si presenta così l’Unipol Forum di Assago per il quinto turno di Eurolega tra L’Olimpia Milano e la formazione turca. Il pubblico di fede biancorossa sarà forse rimasto scottato dalla rocambolesca Europa.today.it - L’Olimpia non fa il regalo al pubblico dell’Unipol Forum Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tribune piene, curve un po’ meno, soprattutto quella sul lato della panchina dell’Efes Istanbul. Si presenta così l’Unipoldi Assago per il quinto turno di Eurolega traMilano e la formazione turca. Ildi fede biancorossa sarà forse rimasto scottato dalla rocambolesca

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’Olimpia non fa il regalo al pubblico dell’Unipol Forum - Tribune piene, curve un po’ meno, soprattutto quella sul lato della panchina dell’Efes Istanbul. Si presenta così l’Unipol Forum di Assago per il quinto turno di Eurolega tra l’Olimpia Milano e la formazione turca. Il pubblico di fede biancorossa ... (Milanotoday.it)

In costume rinascimentale le atlete dell’Olimpia Viano incantano il pubblico - Emozione e applausi per l’Olimpia Viano alla cerimonia di apertura del mondiale di pattinaggio 2024 di Rimini. Gli atleti di casa nostra sono stati protagonisti nel 2° quadro dello spettacolo per raccontare la storia di Paolo e Francesca e ... (Ilrestodelcarlino.it)