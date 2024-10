L’ex numero uno Kafelnikov declassa Sinner: “È stupidamente progettato per colpire” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Yevgeny Kafelnikov, ex numero uno al mondo, sminuisce la grandezza di Jannik Sinner, declassato con un paio di paragoni assurdi: "È unidimensionale, stupidamente progettato per colpire. Una versione modificata di Hrbaty e Johansson". Fanpage.it - L’ex numero uno Kafelnikov declassa Sinner: “È stupidamente progettato per colpire” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Yevgeny, exuno al mondo, sminuisce la grandezza di Jannikto con un paio di paragoni assurdi: "È unidimensionale,per colpire. Una versione modificata di Hrbaty e Johansson".

