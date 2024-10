L'arte di essere felici, recensione: una commedia che si interroga sul ruolo dell'arte (rispetto al pubblico) (Di giovedì 24 ottobre 2024) Benoît Poelvoorde è il mattatore assoluto del film di Stefan Liberski, che si interroga sulla funzione dell'arte: espressione elitaria o empatica con il pubblico? Nel dubbio vince la comicità del protagonista. In sala il 30 ottobre. È uno dei dubbi più vecchi del mondo: l'artista deve pensare al pubblico quando crea, oppure deve rimanere indipendente? Nonostante le riflessioni di gente illuminata come Kant, che ha definito l'artista come qualcuno che si identifica nel Genio, ovvero in grado di entrare in connessione con la natura, tanto da arrivare a una bellezza che piace universalmente, senza concetto (detto in estrema sintesi, ci perdoneranno gli studiosi di filosofia), a più di 200 anni dalla morte del pensatore tedesco siamo ancora qui a farci la stessa domanda. Se la fa anche il protagonista di L'arte di essere felici (titolo che Movieplayer.it - L'arte di essere felici, recensione: una commedia che si interroga sul ruolo dell'arte (rispetto al pubblico) Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Benoît Poelvoorde è il mattatore assoluto del film di Stefan Liberski, che sisulla funzione: espressione elitaria o empatica con il? Nel dubbio vince la comicità del protagonista. In sala il 30 ottobre. È uno dei dubbi più vecchi del mondo: l'artista deve pensare alquando crea, oppure deve rimanere indipendente? Nonostante le riflessioni di gente illuminata come Kant, che ha definito l'artista come qualcuno che si identifica nel Genio, ovvero in grado di entrare in connessione con la natura, tanto da arrivare a una bellezza che piace universalmente, senza concetto (detto in estrema sintesi, ci perdoneranno gli studiosi di filosofia), a più di 200 anni dalla morte del pensatore tedesco siamo ancora qui a farci la stessa domanda. Se la fa anche il protagonista di L'di(titolo che

