Iltempo.it - Italia-Albania, Paragone smonta i teoremi della sinistra: "Mattarella ha firmato"

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il protocolloè stato ratificato con la legge n. 14 del 21 febbraio 2024, regolarmente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2024. Lo stop del tribunale di Roma al trattenimento dei migranti nei centro del governo in territorio albanese ha scatenato l'opposizione e ha spinto l'esecutivo a porre rimedio con un decreto che fa chiarezza sui Paesi sicuri. Ieri Giorgia Meloni nella festa degli 80 anni del Tempo ha espretto la ferma volontà di andare avanti con quanto Se ne parla nel corso di 4 di sera, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete4. Gianluigialle criticheper l'operazionericorda: "Il presidente Sergiohala legge". Insomma, se ci fossero stati sospetti di incostituzionalità o, come affermano esponenti dell'opposizione, di inumanità, il Quirinale non avrebbe dato il via libera.