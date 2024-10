Incidenti sul lavoro in calo nel 2023, meno morti e infortuni (Di giovedì 24 ottobre 2024) I numeri degli Incidenti sul lavoro nel 2023 sono in calo rispetto al passato. Nella fotografia scattata dall’Inail, con la Relazione annuale relativa all’anno appena trascorso, i dati sembrano sorridere, ma si tratta comunque di statistiche che di anno in anno si aggiornano fornendo uno scenario che sempre più fa risuonare l’allarme sulla sicurezza sul lavoro. E all’indomani del drammatico incidente alla Toyota Material Handling di Bargellino, a Bologna, il tema è ancor più caldo. In calo gli Incidenti sul lavoro I dati del 2023 forniscono al momento un’immagine diversa rispetto a quanto vissuto nelle ultime ore in Italia. Mentre c’è chi piange due nuove vittime sul luogo di lavoro, i numeri sugli Incidenti in orario lavorativo forniscono un’altra fotografia. Il 2023, infatti, è stato un anno positivo, perché gli infortuni mortali e quelli gravi sono diminuiti. Quifinanza.it - Incidenti sul lavoro in calo nel 2023, meno morti e infortuni Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) I numeri deglisulnelsono inrispetto al passato. Nella fotografia scattata dall’Inail, con la Relazione annuale relativa all’anno appena trascorso, i dati sembrano sorridere, ma si tratta comunque di statistiche che di anno in anno si aggiornano fornendo uno scenario che sempre più fa risuonare l’allarme sulla sicurezza sul. E all’indomani del drammatico incidente alla Toyota Material Handling di Bargellino, a Bologna, il tema è ancor più caldo. InglisulI dati delforniscono al momento un’immagine diversa rispetto a quanto vissuto nelle ultime ore in Italia. Mentre c’è chi piange due nuove vittime sul luogo di, i numeri sugliin orario lavorativo forniscono un’altra fotografia. Il, infatti, è stato un anno positivo, perché glimortali e quelli gravi sono diminuiti.

