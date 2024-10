Ilrestodelcarlino.it - Il futuro senza frontiere visto da Marconi

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Bologna, 24 ottobre 2024 – In un mondo fatto di cellulari, computer, internet e intelligenza artificiale è difficile capire davvero la portata della rivoluzione di Guglielmo. Se chiedete a un adolescente cosa farebbeil suo smartphone probabilmente avrete in risposta solo uno sguardo attonito. Eppure la portata di quella visione delpossibile,timore, chemise in atto il 12 dicembre 1901 con la prima trasmissione transoceanica (dalla Cornovaglia a Terranova) è inimmaginabile. “Per capire – spiega Giulia Fortunato, presidente della Fondazione Guglielmoe del Comitato nazionale.150 – bisogna calarsi nel suo tempo. Il suo sogno di mandare un segnale nell’etere era giudicato impossibile.