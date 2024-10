FIFA, pubblicato il nuovo ranking: Argentina in testa, l’Italia guadagna una posizione (Di giovedì 24 ottobre 2024) La FIFA ha pubblicato il suo nuovo ranking dopo l’ultima sosta internazionale e poche sono le variazioni nelle posizioni di rilievo. Sempre al comando l’Argentina, con Francia e Spagna che però continuano ad avvicinarsi. Stabili anche Inghilterra, Brasile e Belgio che continuano a occupare rispettivamente il quarto, quinto e sesto posto, mentre Portogallo e Italia guadagnano una posizione, salendo, rispettivamente, al settimo e al nono posto. Perdono una posizione, invece, l’Olanda (adesso ottava) e la Colombia (decima). Di pochissimo fuori dalle prime dieci la Germania, che sale di due posti e adesso è undicesima. TOP TEN 1. Argentina 1883.5 punti (–)2. Francia 1859.85 (–)3. Spagna 1844.33 (–) 4. Inghilterra 1807.83 (–) 5. Brasile 1784.37 (–) 6. Belgio 1761.27 (–) 7. Portogallo 1752.68 (+1)8. Olanda 1748.24 (-1) 9. ITALIA 1729.4 (+1)10. Colombia 1724. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lahail suodopo l’ultima sosta internazionale e poche sono le variazioni nelle posizioni di rilievo. Sempre al comando l’, con Francia e Spagna che però continuano ad avvicinarsi. Stabili anche Inghilterra, Brasile e Belgio che continuano a occupare rispettivamente il quarto, quinto e sesto posto, mentre Portogallo e Italiano una, salendo, rispettivamente, al settimo e al nono posto. Perdono una, invece, l’Olanda (adesso ottava) e la Colombia (decima). Di pochissimo fuori dalle prime dieci la Germania, che sale di due posti e adesso è undicesima. TOP TEN 1.1883.5 punti (–)2. Francia 1859.85 (–)3. Spagna 1844.33 (–) 4. Inghilterra 1807.83 (–) 5. Brasile 1784.37 (–) 6. Belgio 1761.27 (–) 7. Portogallo 1752.68 (+1)8. Olanda 1748.24 (-1) 9. ITALIA 1729.4 (+1)10. Colombia 1724.

