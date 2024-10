Djokovic perderà almeno una posizione con il forfait a Bercy. Ma le Finals potrebbero determinare il futuro negli Slam (Di giovedì 24 ottobre 2024) Novak Djokovic salterà l’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy e non difenderà i 1000 punti conquistati con la vittoria dello scorso anno: il serbo lunedì 4 novembre scivolerà almeno al quinto posto del ranking ATP, dato che il russo Daniil Medvedev, perdendo solamente 10 punti, sarà certamente davanti al balcanico. Il serbo, in realtà, potrebbe essere scavalcato anche dallo statunitense Taylor Fritz, nel caso in cui il nordamericano dovesse vincere il torneo francese: l’attuale numero 6 del ranking ATP, infatti, perderà appena 45 punti ed incamerandone 1000 scavalcherebbe Djokovic. Il tennista balcanico conserverà per un’altra settimana i 1300 punti conquistati alle Finals 2023, che, secondo quanto riportato dal sito ufficiale ATP, scadranno martedì 5 novembre, venendo scartati in classifica nell’aggiornamento di lunedì 11 novembre. Oasport.it - Djokovic perderà almeno una posizione con il forfait a Bercy. Ma le Finals potrebbero determinare il futuro negli Slam Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Novaksalterà l’ATP Masters 1000 di Parigi-e non difenderà i 1000 punti conquistati con la vittoria dello scorso anno: il serbo lunedì 4 novembre scivoleràal quinto posto del ranking ATP, dato che il russo Daniil Medvedev, perdendo solamente 10 punti, sarà certamente davanti al balcanico. Il serbo, in realtà, potrebbe essere scavalcato anche dallo statunitense Taylor Fritz, nel caso in cui il nordamericano dovesse vincere il torneo francese: l’attuale numero 6 del ranking ATP, infatti,appena 45 punti ed incamerandone 1000 scavalcherebbe. Il tennista balcanico conserverà per un’altra settimana i 1300 punti conquistati alle2023, che, secondo quanto riportato dal sito ufficiale ATP, scadranno martedì 5 novembre, venendo scartati in classifica nell’aggiornamento di lunedì 11 novembre.

