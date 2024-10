Distruggono con le mazze un kebabbaro a Latina, il titolare si era rifiutato di fargli bere alcolici (Di giovedì 24 ottobre 2024) I responsabili dell'atto vandalico, avvenuto negli scorsi giorni a Latina, sono tre ragazzi, rispettivamente di 29, 26 e 17 anni. Dovranno rispondere delle minacce e dei danneggiamenti ai danni del titolare di un fast food. Fanpage.it - Distruggono con le mazze un kebabbaro a Latina, il titolare si era rifiutato di fargli bere alcolici Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) I responsabili dell'atto vandalico, avvenuto negli scorsi giorni a, sono tre ragazzi, rispettivamente di 29, 26 e 17 anni. Dovranno rispondere delle minacce e dei danneggiamenti ai danni deldi un fast food.

