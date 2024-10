Delitto di Avetrana, Michele Misseri: “Un carabiniere mi disse di accusare mia figlia Sabrina” (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Un carabiniere mi disse: 'E se diciamo che Sabrina te l'ha portata e tu le hai messo la corda al collo?'". A dirlo in un'intervista è Michele Misseri. L'uomo continua a ribadire l'innocenza della figlia e della moglie Cosima e a indicare se stesso come unico colpevole dell'omicidio della nipote, la 15enne Sarah Scazzi, avvenuto il 26 agosto 2010. Fanpage.it - Delitto di Avetrana, Michele Misseri: “Un carabiniere mi disse di accusare mia figlia Sabrina” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Unmi: 'E se diciamo che Sabrina te l'ha portata e tu le hai messo la corda al collo?'". A dirlo in un'intervista è. L'uomo continua a ribadire l'innocenza dellae della moglie Cosima e a indicare se stesso come unico colpevole dell'omicidio della nipote, la 15enne Sarah Scazzi, avvenuto il 26 agosto 2010.

