Coppa Marche / Terza Categoria, ecco il sorteggio dei sedicesimi di finale (Di giovedì 24 ottobre 2024) Archiviata la fase a gironi, inizia la fase ad eliminazione diretta, con due derby del girone C: ecco il sorteggio dei sedicesimi di finale VALLESINA, 24 ottobre 2024 – Non c’è più tempo per gli indugi, si inizia a fare sul serio. Dopo la definitiva conclusione della fase a gironi, con l’ultimo incontro mercoledì 23 ottobre, la LND Marche ha sorteggiato i 16 scontri che daranno il via alla fase ad eliminazione diretta della Coppa Marche di Terza Categoria. D’ora in poi le squadre rimaste in gioco non potranno più sbagliare se non vogliono salutare la competizione, con gli incontri verso la finale che si fanno sempre più interessanti. Ricordiamo che le 32 squadre qualificate ai sedicesimi sono coloro che hanno vinto il loro rispettivo girone di qualificazione. .com - Coppa Marche / Terza Categoria, ecco il sorteggio dei sedicesimi di finale Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Archiviata la fase a gironi, inizia la fase ad eliminazione diretta, con due derby del girone C:ildeidiVALLESINA, 24 ottobre 2024 – Non c’è più tempo per gli indugi, si inizia a fare sul serio. Dopo la definitiva conclusione della fase a gironi, con l’ultimo incontro mercoledì 23 ottobre, la LNDha sorteggiato i 16 scontri che daranno il via alla fase ad eliminazione diretta delladi. D’ora in poi le squadre rimaste in gioco non potranno più sbagliare se non vogliono salutare la competizione, con gli incontri verso lache si fanno sempre più interessanti. Ricordiamo che le 32 squadre qualificate aisono coloro che hanno vinto il loro rispettivo girone di qualificazione.

