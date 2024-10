Inter-news.it - Bonan: «Thuram intelligente. Inter, successo fondamentale!»

L'Inter ha vinto contro lo Young Boys ma ha sofferto fino all'ultimo minuto in Svizzera. Alessandro Bonan esalta la giocata sul gol su Sky Sport. QUALITÀ – Alessandro Bonan esalta la vittoria dell'Inter contro lo Young Boys, nonostante i rischi corsi fino all'ultimo minuto del match: «Successo molto importante dell'Inter in un campo difficile per le condizioni del terreno di gioco. Cambia il rimbalzo del pallone, il modo in cui ti arriva. L'Inter non ha avuto tempo per provare, ha avuto tante occasioni e si è notato l'impaccio nel costruire il gioco. Grande giocata tecnica sul gol, sia di Lautaro Martinez che di Dimarco sul cross perfetto. L'anticipo di Thuram dimostra che il francese è bravo anche tatticamente: è molto intelligente, ha capito che Dimarco nelle sue condizioni poteva metterla solo sul primo palo. Siamo di fronte ad un ragazzo veramente forte».