Banca Progetto commissariata finanziamenti a società legate alla ’ndrangheta

(Adnkronos) – La Guardia di finanza di Milano ha sottoposto ad amministrazione giudiziaria la Banca Progetto. L'inchiesta della Dda "ha accertato come diverse società indirettamente gestite da soggetti contigui a esponenti della cosiddetta matrice 'ndranghetista, hanno beneficiato negli anni di finanziamenti erogati dall'istituto di credito con assistenza di garanzie statali previste dal Fondo centrale di

