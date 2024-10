Allerta meteo gialla e arancione: occhi puntati sulla risposta del territorio saturo (Di giovedì 24 ottobre 2024) Arpal lancia l’Allerta gialla temporali sul centro levante (zone BCE) dalle 00 di domani, venerdì 25 ottobre, che diventerà arancione temporali (il massimo grado) dalle 8 alle 21 di domani sui bacini piccoli e medi di C; gialla idro per i bacini grandi del levante (Zona C) sempre dalle 8 alle 21 Genovatoday.it - Allerta meteo gialla e arancione: occhi puntati sulla risposta del territorio saturo Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Arpal lancia l’temporali sul centro levante (zone BCE) dalle 00 di domani, venerdì 25 ottobre, che diventeràtemporali (il massimo grado) dalle 8 alle 21 di domani sui bacini piccoli e medi di C;idro per i bacini grandi del levante (Zona C) sempre dalle 8 alle 21

