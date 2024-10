Allerta arancione in Veneto: ancora occhio alla piena del Po (Di giovedì 24 ottobre 2024) Venezia, 24 ottobre 2024 – Le allerte per il rischio idraulico continuano in Veneto: la Protezione civile regionale ha emesso un bollettino valido dalle 14 di oggi fino alle 14 di domani venerdì 25 ottobre. La zona interessata dal codice arancione è quella del Po e Basso Adige, tra le province di Rovigo e Verona. Allerta arancione sul Po A preoccupare è la piena del Po, che sta transitando nella zona del delta. A Pontelagoscuro è atteso il probabile passaggio sotto la seconda soglia entro la sera odierna. Per il resto dell’area, corrispondente al sistema Fissero-Tartaro-Canal Bianco a cavallo tra il Polesine e il Veronese, l’Allerta è gialla. Ilrestodelcarlino.it - Allerta arancione in Veneto: ancora occhio alla piena del Po Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Venezia, 24 ottobre 2024 – Le allerte per il rischio idraulico continuano in: la Protezione civile regionale ha emesso un bollettino valido dalle 14 di oggi fino alle 14 di domani venerdì 25 ottobre. La zona interessata dal codiceè quella del Po e Basso Adige, tra le province di Rovigo e Verona.sul Po A preoccupare è ladel Po, che sta transitando nella zona del delta. A Pontelagoscuro è atteso il probabile passaggio sotto la seconda soglia entro la sera odierna. Per il resto dell’area, corrispondente al sistema Fissero-Tartaro-Canal Bianco a cavallo tra il Polesine e il Veronese, l’è gi

