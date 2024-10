Oasport.it - WTA Tokyo 2024: Fernandez avanti col brivido, ritiro Haddad Maia con Andreescu

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si è chiusa in una maniera difficilmente immaginabile una giornata di notevole intensità al WTA 500 di, di scena all’Ariake Coliseum e dintorni per quella che è una delle sedi più iconiche del circuito femminile in senso assoluto. Dopo tre game, infatti, la brasiliana Beatriz, nell’ultimo match di giornata, si è dovuta fermare a causa di un problema alla schiena, lasciando via libera a Bianca, che già si trovava sul 3-0. La canadese avanza così ai quarti in un match che aveva tutti i crismi per essere quello di cartello. Se per la canadese ora l’attesa per l’avversaria è ancora lunga (domani saprà chi affronterà tra Boulter e Okamura), non diversa è la situazione per Leylah. La canadese il suo match lo termina, ma col, perché vince 6-0 3-6 7-5 sulla francese Varvara Gracheva.