“TME Live!”: il gruppo Tecnologie e Materiali per l’edilizia di Confindustria incontra gli studenti (Di mercoledì 23 ottobre 2024) “TME Live!” è il nuovo progetto elaborato dal gruppo Tecnologie e Materiali per l’edilizia di Confindustria Bergamo che si rivolge agli studenti delle scuole superiori a indirizzo tecnico con l’obiettivo di focalizzare l’attenzione su un comparto fortemente radicato nella nostra provincia, con quasi 16mila unità locali e oltre 47 mila addetti, impegnati nelle costruzioni e attività di ingegneria civile, nelle lavorazioni di minerali non metalliferi e nelle attività estrattive, orientato sui fronti della sostenibilità e dell’innovazione, oggi ulteriormente accelerati delle applicazioni legati all’Intelligenza Artificiale. Bergamonews.it - “TME Live!”: il gruppo Tecnologie e Materiali per l’edilizia di Confindustria incontra gli studenti Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) “TME!” è il nuovo progetto elaborato dalperdiBergamo che si rivolge aglidelle scuole superiori a indirizzo tecnico con l’obiettivo di focalizzare l’attenzione su un comparto fortemente radicato nella nostra provincia, con quasi 16mila unità locali e oltre 47 mila addetti, impegnati nelle costruzioni e attività di ingegneria civile, nelle lavorazioni di minerali non metalliferi e nelle attività estrattive, orientato sui fronti della sostenibilità e dell’innovazione, oggi ulteriormente accelerati delle applicazioni legati all’Intelligenza Artificiale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ecco come infrastrutture, tecnologie e trasporti green cambieranno le città - Infrastrutture sostenibili, mobilità green e tecnologie digitali plasmeranno le città del futuro. Il 2 “Green & Net Zero Talk' di RCS Academy ... (energiaoltre.it)

Jeep Avenger 4xe The North Face Edition: avventura e sostenibilità in una Edizione Limitata - Jeep e The North Face presentano una collaborazione esclusiva, la Jeep Avenger 4xe The North Face Edition. Un SUV che unisce sostenibilità, avventura ... (affaritaliani.it)

RES avvia progetto per recupero e valorizzazione di materiali dell'automotive - RES, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della circular economy e della sostenibilità ambientale, ha avviato un ... (teleborsa.it)