Storico in Nba padre e figlio insieme in campo per la prima volta

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) AGI - LeBron e Bronny James hanno fatto la storia della Nba: per lahanno giocatoin una partita di stagione regolare. I due, che avevano giocatobrevemente in una partita di pre-stagione all'inizio del mese, sono scesi innell'incontro che ha visto i Los Angeles Lakers imporsi sui Minnesota Timberwolves per 110 a 103. Un enorme boato si è levato dal pubblico quando i due James si sono preparati a entrare in. "Sei pronto? C'è intensità , vero? Ma gioca spensierato", ha detto LeBron almentre si preparava a entrare in.  In un momento che sembrava una perfetta sceneggiatura hollywoodiana, il duo di James era guardato da bordoda Ken Griffey Sr. e Ken Griffey Jr, che hanno fatto la storia del baseball giocando per i Seattle Mariners comenella stagione 1990-1991.