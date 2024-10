Schmeichel ferma l'Atalanta: è 0-0 contro il Celtic (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Gli uomini di Gasperini disputano una bella gara che avrebbero meritato di vincere ma sbattono contro il muro alzato dall'ex Leicester che mantiene la porta inviolata. Gasperini sale a quota 5 in classifica, mentre gli scozzesi reagiscono alla sonora sconfitta contro il Borussia Ilgiornale.it - Schmeichel ferma l'Atalanta: è 0-0 contro il Celtic Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Gli uomini di Gasperini disputano una bella gara che avrebbero meritato di vincere ma sbattonoil muro alzato dall'ex Leicester che mantiene la porta inviolata. Gasperini sale a quota 5 in classifica, mentre gli scozzesi reagiscono alla sonora sconfittail Borussia

