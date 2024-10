Roma Capitale e Università Roma Tre: Partnership Strategica per Sostenibilità e Innovazione (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter È stata ufficialmente firmata una nuova intesa tra il Municipio XI di Roma Capitale e l’Università degli Studi Roma Tre. Questo accordo ambizioso punta a stimolare la cooperazione in vari settori cruciali, tra cui la Sostenibilità ambientale, l’Innovazione tecnologica e la formazione dei giovani. La sottoscrizione è avvenuta con la presenza del Presidente Gianluca Lanzi e del Rettore Prof. Massimiliano Fiorucci, dando il via a una serie di iniziative volte a favorire una sinergia proficua tra le due istituzioni. Obiettivi dell’accordo Il Protocollo di Intesa mira a sviluppare progetti collaborativi nell’ambito territoriale e ambientale, con un focus particolare sulla promozione della transizione ecologica. Gaeta.it - Roma Capitale e Università Roma Tre: Partnership Strategica per Sostenibilità e Innovazione Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter È stata ufficialmente firmata una nuova intesa tra il Municipio XI die l’degli StudiTre. Questo accordo ambizioso punta a stimolare la cooperazione in vari settori cruciali, tra cui laambientale, l’tecnologica e la formazione dei giovani. La sottoscrizione è avvenuta con la presenza del Presidente Gianluca Lanzi e del Rettore Prof. Massimiliano Fiorucci, dando il via a una serie di iniziative volte a favorire una sinergia proficua tra le due istituzioni. Obiettivi dell’accordo Il Protocollo di Intesa mira a sviluppare progetti collaborativi nell’ambito territoriale e ambientale, con un focus particolare sulla promozione della transizione ecologica.

