Rissa al Luna Park, il responsabile individuato dalle telecamere. E’ un minore (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pontedera (Pisa), 23 ottobre 2024 – E’ stato individuato e denunciato per lesioni personali il minorenne straniero ritenuto l'autore di un violento pestaggio avvenuto a inizio ottobre a Pontedera contro un coetaneo, anche lui di origini straniere, che al culmine di una Rissa aveva subito ferite gravi al volto. La vittima fu sottoposta ad un intervento chirurgico di ricostruzione e un ricovero urgente in ospedale, con il rischio concreto di perdere un occhio. L'episodio, capitato nei giorni della fiera (5-6 ottobre), destò forte preoccupazione in città spingendo i cittadini a chiedere maggiori misure di sicurezza durante eventi pubblici. Le indagini condotte dalla polizia locale - con la visione di molte ore di filmati dalle telecamere di sicurezza nell'area dell'evento fieristico dove era avvenuta la Rissa - hanno permesso agli agenti di identificare l'aggressore. Lanazione.it - Rissa al Luna Park, il responsabile individuato dalle telecamere. E’ un minore Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pontedera (Pisa), 23 ottobre 2024 – E’ statoe denunciato per lesioni personali ilnne straniero ritenuto l'autore di un violento pestaggio avvenuto a inizio ottobre a Pontedera contro un coetaneo, anche lui di origini straniere, che al culmine di unaaveva subito ferite gravi al volto. La vittima fu sottoposta ad un intervento chirurgico di ricostruzione e un ricovero urgente in ospedale, con il rischio concreto di perdere un occhio. L'episodio, capitato nei giorni della fiera (5-6 ottobre), destò forte preoccupazione in città spingendo i cittadini a chiedere maggiori misure di sicurezza durante eventi pubblici. Le indagini condotte dalla polizia locale - con la visione di molte ore di filmatidi sicurezza nell'area dell'evento fieristico dove era avvenuta la- hanno permesso agli agenti di identificare l'aggressore.

