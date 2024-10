Gqitalia.it - Perché oggi tutti hanno i denti bianchi, grandi e finti?

Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) In un pomeriggio di agosto, nel suo studio al 9° piano del Camden Medical Arts di Beverly Hills, il dottor Kevin Sands ha indossato una mascherina chirurgica nera e un paio di guanti in lattice per curiosare nella bocca di una principessa addormentata. Invece del solito camice, portava pantaloni neri Amiri, una t-shirt James Perse e sneaker Nike disegnate da Travis Scott. Al polso sinistro, sfava un Patek Philippe Aquanaut dal quadrante verde kaki col cinturino abbinato da poco più di 50.000 dollari, circa un terzo di quanto avrebbe pagato Sua Altezza Reale per la ricostruzione di 28perfetti, migliorati esteticamente da un nuovo set di corone e faccette in porcellana lavorate a mano. «Seguo le famiglie reali da vent’anni, in particolare gli Al-Thani e Al-Saud», ha spiegato Sands, riferendosi ai regnanti del Qatar e dell’Arabia Saudita.